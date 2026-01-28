Il Torino è fortemente interessato a Luca Ranieri per la difesa granata e ha avviato una trattativa con la Fiorentina per il difensore. Anche ieri si sono registrati nuovi contatti, ma ne serviranno altri vista la distanza fra le parti. In sostanza, scrive Tuttosport, i granata si sono spinti massimo fino a 5 milioni, ma i viola ne chiedono almeno il doppio. L'idea sarebbe quella di trovare una cifra intermedia che accontenti tutti. No all'inserimento di Biraghi come contropartita tecnica.
Tuttosport
Il Torino su Ranieri. Tuttosport: “Il difensore apre alla cessione”
Luca Ranieri può lasciare la Fiorentina. Il Torino fa sul serio e lui ha aperto alla possibilità di lasciare i viola. La situazione.
Ranieri apre alla cessione—
C'è un dettaglio importante però svelato dal quotidiano: Ranieri avrebbe aperto alla possibilità di lasciare la Fiorentina, visto che sta trovando sempre meno spazio. Mai titolare nelle ultime quattro gare e soltanto 8' spalmati fra Milan e Bologna. Ha giocato ieri in Coppa Italia, ma non è certo il massimo. Lo spezzino ha dato quindi disponibilità a valutare offerte ed essendo mancino ha anche una caratteristica che Baroni in rosa ha solo in Masina (che è a sua volta sul mercato).
