Il Torino su Ranieri. Tuttosport: “Il difensore apre alla cessione”

Il Torino è fortemente interessato a Luca Ranieri per la difesa granata e ha avviato una trattativa con la Fiorentina per il difensore. Anche ieri si sono registrati nuovi contatti, ma ne serviranno altri vista la distanza fra le parti. In sostanza, scrive Tuttosport, i granata si sono spinti massimo fino a 5 milioni, ma i viola ne chiedono almeno il doppio. L'idea sarebbe quella di trovare una cifra intermedia che accontenti tutti. No all'inserimento di Biraghi come contropartita tecnica.

Ranieri apre alla cessione

C'è un dettaglio importante però svelato dal quotidiano: Ranieri avrebbe aperto alla possibilità di lasciare la Fiorentina, visto che sta trovando sempre meno spazio. Mai titolare nelle ultime quattro gare e soltanto 8' spalmati fra Milan e Bologna. Ha giocato ieri in Coppa Italia, ma non è certo il massimo. Lo spezzino ha dato quindi disponibilità a valutare offerte ed essendo mancino ha anche una caratteristica che Baroni in rosa ha solo in Masina (che è a sua volta sul mercato).