Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Torino pazzo di Ranieri, CorFio: “Offerto Asslani e il ritorno di… Biraghi!”

Corriere Fiorentino

Torino pazzo di Ranieri, CorFio: “Offerto Asslani e il ritorno di… Biraghi!”

Torino pazzo di Ranieri, CorFio: “Offerto Asslani e il ritorno di… Biraghi!” - immagine 1
Il Corriere Fiorentino sull'addio di Ranieri
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui movimenti di mercato in casa Fiorentina. Secondo il noto quotidiano, il Torino farebbe di tutto per convincere il club viola a cedere Luca Ranieri. Clamorosamente, sarebbe stato offerto anche Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina:

Certo, tutto questo implica l’arrivo di almeno un centrocampista. Non a caso ha ripreso a circolare il nome di Orel Mangala, mediano belga del Lione, mentre Paratici pare aver avviato contatti col West Ham per Walker-Peters e Magassa. Il Torino invece ha invece messo sul piatto Asllani: il club di Cairo infatti è molto interessato a Luca Ranieri e a fronte dei 10 milioni chiesti dalla Fiorentina ha proposto i cartellini del regista ex Inter e quello di Biraghi. Per potersi privare del centrale ormai ex capitano però, i viola dovrebbero prendere due centrali e i nomi seguiti restano quelli di Diogo Leite (Union Berlino), Rugani e Gatti (Juventus) ma con Radu Dragusin (Tottenham) che era e resta nettamente il favorito in termini di apprezzamento.

Leggi anche
Tuttosport: “La Coppa Italia non può essere la priorità della Fiorentina”
Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA