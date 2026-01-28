Torino pazzo di Ranieri, CorFio: “Offerto Asslani e il ritorno di… Biraghi!”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui movimenti di mercato in casa Fiorentina. Secondo il noto quotidiano, il Torino farebbe di tutto per convincere il club viola a cedere Luca Ranieri. Clamorosamente, sarebbe stato offerto anche Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina:
Certo, tutto questo implica l’arrivo di almeno un centrocampista. Non a caso ha ripreso a circolare il nome di Orel Mangala, mediano belga del Lione, mentre Paratici pare aver avviato contatti col West Ham per Walker-Peters e Magassa. Il Torino invece ha invece messo sul piatto Asllani: il club di Cairo infatti è molto interessato a Luca Ranieri e a fronte dei 10 milioni chiesti dalla Fiorentina ha proposto i cartellini del regista ex Inter e quello di Biraghi. Per potersi privare del centrale ormai ex capitano però, i viola dovrebbero prendere due centrali e i nomi seguiti restano quelli di Diogo Leite (Union Berlino), Rugani e Gatti (Juventus) ma con Radu Dragusin (Tottenham) che era e resta nettamente il favorito in termini di apprezzamento.
