CorSport: “Il pallino di Goretti per il centrocampo della Fiorentina”

La Fiorentina cerca un centrocampista, un mediano per l'esattezza. La cessione di Nicolussi Caviglia al Parma ha lasciato Paolo Vanoli in difficoltà in quel ruolo. Per questo motivo, il Corriere dello Sport, avrebbe individuato in Mangala il giusto profilo per il centrocampo viola. Piace tanto a Roberto Goretti:
Mangala nome caldo in ottica Fiorentina
Centrocampista di ruolo e pallino di Roberto Goretti è il classe 1998 del Lione Orel Mangala. Il calciatore belga non rientra nei piani di Paulo Fonseca, quindi non è da escludere che la Fiorentina ci faccia un pensierino. Anche perché Mangala in questa prima parte di stagione ha giocato davvero poco, per via di un brutto infortunio che l'ha messo fuorigioco praticamente per tutto il 2025. Nelle ultime settimane era stato proposto Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma il danese non convince la società viola.
