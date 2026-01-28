L’agente di Ranieri lavora per la cessione, CorSport: “Il Torino offre Sazonov”

Il Torino sta facendo di tutto per arrivare a Luca Ranieri. Il procuratore dell'ex viola l'ha offerto al club granata che gradirebbe e non poco il centrale. Secondo il Corriere dello Sport, Cairo sarebbe disposto a mettere sul piatto alcuni giocatori:
Ranieri saluta la Fiorentina?
Il procuratore di Luca Ranieri sta facendo il possibile per cercare una sistemazione al proprio assistito. Tra i club a cui lo ha proposto c'è il Torino, che sarebbe disposto a far entrare il classe 1999 solo inserendo una contropartita. Motivo per cui i granata hanno offerto alla Fiorentina il cartellino di Cristiano Biraghi, oppure quello di Saba Sazonov (il primo scadenza nel 2027, il secondo a giugno). Ma i viola continuano a chiedere 8-10 milioni in denaro, facendo capire di non essere disposti a scendere a patti. Ranieri non parte a meno di un'offerta giusta e a titolo definitivo.
