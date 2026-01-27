Tuttosport: “La Coppa Italia non può essere la priorità della Fiorentina”

Fino a poco tempo fa sarebbe stata uno dei grandi obiettivi stagionali. La Coppa Italia, però, per questa Fiorentina in piena lotta per la salvezza non può rappresentare adesso la priorità. Tuttavia la sfida di stasera con il lanciatissimo Como di Fabregas, che ha già espugnato il Franchi in campionato a settembre vincendo 2-1 al 94', richiede di essere onorata nel migliore dei modi. Per riscattare subito il ko con il Cagliari al netto della perdurante assenza di Kean e perché in tribuna sono annunciati Catherine e Joseph Commisso, vedova e figlio del presidente viola scomparso 10 giorni fa. Lo scrive Tuttosport.