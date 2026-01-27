Gazzetta su Piccoli: “Si sente meglio fisicamente ed è convinto di dare di più”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Roberto Piccoli, chiamato a guidare l'attacco della Fiorentina anche questa sera contro il Como:
I suoi primi mesi in viola sono stati intermittenti e il gol al Bologna di 9 giorni fa ha rotto un digiuno che durava da oltre due mesi. Piccoli e Kean hanno caratteristiche differenti: Moise cerca più la profondità, Roberto preferisce avere il pallone addosso e sfruttare i cross dentro l'area. Con il Cagliari ha fallito la missione dell'ex, naufragando insieme a tutta la squadra, però dopo una prima fase di ambientamento si sente meglio fisicamente ed è convinto di poter dare di più. Vanoli potrebbe chiedergli uno sforzo, magari con la speranza di recuperare Kean per il Napoli, anche perché non ha grandi alternative là davanti. A meno che non decida di adattare Giovanni Fabbian, appena arrivato dal Bologna, o di far giocare Albert Gudmundsson da centravanti di movimento.
