Repubblica: “Franchi, ecco da dove partiranno Joseph e Catherine Commisso”

Nell'articolo incentrato sui funerali di Rocco Commisso, Repubblica Firenze scrive che stasera Catherine e Giuseppe saranno in tribuna per Fiorentina-Como. Insieme a Ferrari e a Stephan in questi giorni pianificheranno le mosse future: in primis aspettando l'arrivo di Fabio Paratici, poi partecipando a tutte le vicende sportive e non. Sul campo l'obiettivo primario resta la salvezza, mentre sul fronte delle infrastrutture ci sarà l'incontro con la sindaca Sara Funaro per il capitolo stadio. Negli ultimi giorni di vita Rocco Commisso aveva inviato a Palazzo Vecchio una bozza di partecipazione della Fiorentina al project financing per il secondo lotto dei lavori e da lì ripartiranno le interruzioni.