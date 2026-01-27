CorFio: “Coppa Italia, pensare che la Fiorentina possa arrivare in finale è utopia”

Il Corriere Fiorentino netto sulla Coppa Italia

Redazione VN 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 10:22)

C’è stato un tempo in cui la Fiorentina affrontava la Coppa Italia con l’ambizione legittima di arrivare fino in fondo, come dimostrano le tre semifinali consecutive degli ultimi anni e i sei successi complessivi nella competizione, l’ultimo datato 2001. Un ricordo che Paolo Vanoli conosce bene, visto che fu proprio lui a segnare il gol decisivo nella finale d’andata contro il Parma. Oggi però pensare a una nuova corsa verso la finale di Roma appare quasi utopico, considerando la classifica deficitaria della squadra e le difficoltà emerse nel corso della stagione.

Il contesto attuale racconta di una Fiorentina terzultima e chiamata soprattutto a concentrarsi sulla lotta salvezza. Già l’impegno contro il Como rappresenta un ostacolo complesso, visto l’ottimo momento della squadra di Fabregas, e il tabellone non aiuta, con Napoli e Inter sulla stessa strada dei viola. Per questo la sfida del Franchi rischia di essere vissuta più come un intralcio che come un’opportunità, rendendo probabile un ampio turnover da parte di Vanoli.

Sono attesi molti cambi di formazione, soprattutto a centrocampo, dove potrebbero partire titolari Brescianini e Fabbian, con Nicolussi Caviglia in regia. In attacco spazio a Piccoli, mentre Kean dovrebbe rientrare tra i convocati solo per la trasferta di Napoli. In difesa possibili riposi per Dodò e Gosens, con spazio a Fortini e Ranieri. Di fronte, un Como brillante e ambizioso, seconda miglior difesa e secondo miglior attacco del campionato, capace di ruotare gli uomini senza perdere qualità. Gara secca, con rigori in caso di parità: chi passa affronterà il Napoli al Maradona. Lo scrive il Corriere Fiorentino.