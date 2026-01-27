Gazzetta: “Fiorentina, onorare la Coppa Italia ti apre le porte per l’Europa”

La Gazzetta dello Sport sul match di questa sera

Redazione VN 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 10:04)

Se a parlare fossero solo i precedenti, la Fiorentina potrebbe affrontare l’ottavo di finale di Coppa Italia con più fiducia del Como: nei precedenti incroci nella competizione la Viola ha spesso avuto la meglio e l’ultima vittoria dei lombardi a Firenze risale a 24 anni fa. Tuttavia il momento delle due squadre è molto diverso: il Como vola in Serie A con un sorprendente sesto posto, mentre la Fiorentina sta vivendo una stagione complicata, ancora invischiata nella lotta salvezza e reduce da nuove difficoltà emerse contro il Cagliari.

La partita vale l’accesso ai quarti, ancora in gara secca, e un affascinante confronto con il Napoli al Maradona. Per questo il match è cruciale per entrambe: la Fiorentina cerca riscatto e fiducia, il Como vuole continuare a stupire. Fabregas dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori, come Nico Paz e la rivelazione Martin Baturina, mentre Vanoli dovrà fare a meno di Moise Kean, ancora alle prese con il recupero dalla caviglia. In attacco è favorito Piccoli, ma non è esclusa l’opzione Fabbian adattato da centravanti.

La Coppa Italia resta una competizione da onorare, anche perché può rappresentare una scorciatoia verso l’Europa, ma senza compromettere l’impegno di campionato in programma nel weekend a Napoli. Per questo è previsto un po’ di turnover, utile anche per testare i nuovi acquisti. Curiosità finale: Piccoli aveva già segnato in Coppa Italia con il Cagliari a inizio stagione e ora può provare a incidere anche con la maglia viola, dando una svolta all’annata tra campionato, Conference League e coppa nazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.