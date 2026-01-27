Nazione: “Fiorentina, sarà turnover. Tutti i cambi di Paolo Vanoli”

Rispetto alla sfida di sabato, la Fiorentina dovrebbe presentare fino a sei cambi nell’undici iniziale che affronterà il Como in Coppa Italia. Non si tratta di emergenze (tranne le assenze di Parisi e Kean), ma di una scelta dettata dalla necessità di preservare energie e mettere a disposizione il miglior undici possibile per il match di campionato del 31 gennaio contro il Napoli. Pur senza snobbare la coppa, l’urgenza di tornare a fare punti in Serie A prevale, anche perché il passaggio del turno porterebbe subito all’impegno secco in trasferta contro il Napoli nei quarti.