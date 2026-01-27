Rispetto alla sfida di sabato, la Fiorentina dovrebbe presentare fino a sei cambi nell’undici iniziale che affronterà il Como in Coppa Italia. Non si tratta di emergenze (tranne le assenze di Parisi e Kean), ma di una scelta dettata dalla necessità di preservare energie e mettere a disposizione il miglior undici possibile per il match di campionato del 31 gennaio contro il Napoli. Pur senza snobbare la coppa, l’urgenza di tornare a fare punti in Serie A prevale, anche perché il passaggio del turno porterebbe subito all’impegno secco in trasferta contro il Napoli nei quarti.
Nazione: “Fiorentina, sarà turnover. Tutti i cambi di Paolo Vanoli”
Il turnover interesserà tutti i reparti eccetto il portiere, con De Gea confermato tra i pali. In difesa, Dodo e Gosens potrebbero riposare, con Fortini e Ranieri pronti a partire titolari, mentre Comuzzo e Pongracic rimangono confermati al centro. A centrocampo, nel consolidato 4-1-4-1, Fagioli dovrebbe guidare la cabina di regia, affiancato da Brescianini e Mandragora. Gli esterni vedono Harrison favorito su Solomon a destra, con Gudmundsson confermato a sinistra.
Davanti la soluzione più probabile è il “falso nueve”, con Fabbian adattato a centravanti per dare riposo a Piccoli in vista della trasferta di Napoli. In panchina, oltre a Piccoli, sarà pronto anche il Primavera Braschi, a completare la rotazione studiata da Vanoli per affrontare la gara secca senza compromettere la preparazione in vista del campionato. Lo scrive la Nazione.
