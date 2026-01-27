Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?”

Stasera alle ore 21 al Franchi, dove sono attesi circa 15mila spettatori, la Fiorentina affronterà il Como negli ottavi di Coppa Italia. Repubblica Firenze si chiede: si tratta di un fastidiosissimo intralcio o di una meravigliosa e insperata opportunità? Vedremo. La certezza è che la sconfitta col Cagliari che ha riportato i viola in zona retrocessione ha confermato che l'obiettivo numero uno è tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Dall'altra parte c'è un'ambizione che a inizio anno sembrava tutt'altro che fuori luogo: provare a riportare un trofeo a Firenze proprio nella stagione del centenario.