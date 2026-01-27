Stasera alle ore 21 al Franchi, dove sono attesi circa 15mila spettatori, la Fiorentina affronterà il Como negli ottavi di Coppa Italia. Repubblica Firenze si chiede: si tratta di un fastidiosissimo intralcio o di una meravigliosa e insperata opportunità? Vedremo. La certezza è che la sconfitta col Cagliari che ha riportato i viola in zona retrocessione ha confermato che l'obiettivo numero uno è tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Dall'altra parte c'è un'ambizione che a inizio anno sembrava tutt'altro che fuori luogo: provare a riportare un trofeo a Firenze proprio nella stagione del centenario.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?”
Repubblica Firenze
Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?”
Da un lato l'opportunità di proseguire l'avventura in Coppa Italia, dall'altra la necessità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione
Oggi, però, la Fiorentina fa i conti con una realtà molto più ruvida. Sogno da inseguire, dunque, o distrazione pericolosa? Ora l'attenzione è tutta puntata sul Como di Fabregas, squadra che in questo momento è forse la più in forma del campionato. E i sei gol rifilati sabato al Torino stanno lì a dimostrarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA