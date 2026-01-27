Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?”

Repubblica Firenze

Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?”

Repubblica sulla Coppa Italia: “Opportunità o intralcio?” - immagine 1
Da un lato l'opportunità di proseguire l'avventura in Coppa Italia, dall'altra la necessità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione
Redazione VN

Stasera alle ore 21 al Franchi, dove sono attesi circa 15mila spettatori, la Fiorentina affronterà il Como negli ottavi di Coppa Italia. Repubblica Firenze si chiede: si tratta di un fastidiosissimo intralcio o di una meravigliosa e insperata opportunità? Vedremo. La certezza è che la sconfitta col Cagliari che ha riportato i viola in zona retrocessione ha confermato che l'obiettivo numero uno è tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Dall'altra parte c'è un'ambizione che a inizio anno sembrava tutt'altro che fuori luogo: provare a riportare un trofeo a Firenze proprio nella stagione del centenario.

Oggi, però, la Fiorentina fa i conti con una realtà molto più ruvida. Sogno da inseguire, dunque, o distrazione pericolosa? Ora l'attenzione è tutta puntata sul Como di Fabregas, squadra che in questo momento è forse la più in forma del campionato. E i sei gol rifilati sabato al Torino stanno lì a dimostrarlo.

Leggi anche
Gazzetta su Piccoli: “Si sente meglio fisicamente ed è convinto di dare di più”
Nazione: “Fiorentina, sarà turnover. Tutti i cambi di Paolo Vanoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA