Fiorentina-Como., martedì ore 21.00: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Como, la sfida che vale i quarti di Coppa Italia. Ecco dove vederla in tv ed in streaming
Redazione VN

Dopo la sconfitta pesante contro il Cagliari la Fiorentina si tuffa nella Coppa Italia. L'avversario sarà il Como di Cesc Fabregas, una delle squadre migliori in Italia. In campionato gli uomini di Fabregas si sono imposti con la rete finale di Addai. In una stagione così complessa per la Fiorentina, la Coppa Italia può rappresentare un'ancora di salvataggio per Vanoli. Ecco dove vederla in tv ed in streaming

Martedì 27 gennaio, ore 21.00Stadio Franchi, Firenze
TVItalia1
StreamingMediaset Infinity
Telecronaca In attesa...
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

