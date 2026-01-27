Monti: “Cederei Ranieri ad una condizione. Serve un vice-Fagioli”

"Mi dispiace per la cessione di Nicolussi Caviglia, quella del vice-Fagioli resta una casella vuota. Il presidente è un ruolo pesante, io pensavo che l'incarico lo prendesse Catherine. Non sono in grado di giudicare, quindi non sono contento o deluso. Quello è un ruolo talmente pesante che un po' di paura ce l'ho. La fiducia la diamo a chiunque, poi si vedrà. Voglio vederlo Fazzini, mi dispiacerebbe troppo vederlo partire. Mollare le competizioni mi da fastidio, ma 3 coppe la Fiorentina non le può gestire. Sul mercato serve un difensore centrale, per me arriveranno un altro paio di giocatori. Ranieri lo darei via, ma solo se arrivasse un altro giocatore sul mercato. Fortini è un giovane, se lo vogliono a quelle cifre un motivo ci sarà. Stasera sono curioso di vedere Harrison. Il mercato di Paratici mi sta piacendo, ha dato un ritmo diverso, molto inglese."