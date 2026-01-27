L’opinione: “Adesso Vanoli può sperimentare. Vi spiego i cali nei finali”

"Il turnover è giusto, così non si abbandona la coppa. I giocatori titolari potrebbero snobbare la competizione, invece le riserve vorranno mettersi in mostra. La squadra ha un'anima diversa rispetto ad un mese fa, la sconfitta contro il Cagliari è arrivata dopo due episodi, e si meritava il pareggio. I nuovi si sono calati subito nella mentalità, ma è soprattutto l'intensità che sembra avanti anni luce rispetto a due mesi fa. La squadra non era abituata al gioco di Pioli, e la disabitudine faceva sprofondare i giocatori alle prime difficoltà. Il cambio modulo ha dato qualcosa di positivo, mettendo in fiducia molti giocatori."