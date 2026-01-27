Il tecnico Vanni Sartini, con esperienza in MLS, ha parlato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
news viola
L’opinione: “Adesso Vanoli può sperimentare. Vi spiego i cali nei finali”
"Il turnover è giusto, così non si abbandona la coppa. I giocatori titolari potrebbero snobbare la competizione, invece le riserve vorranno mettersi in mostra. La squadra ha un'anima diversa rispetto ad un mese fa, la sconfitta contro il Cagliari è arrivata dopo due episodi, e si meritava il pareggio. I nuovi si sono calati subito nella mentalità, ma è soprattutto l'intensità che sembra avanti anni luce rispetto a due mesi fa. La squadra non era abituata al gioco di Pioli, e la disabitudine faceva sprofondare i giocatori alle prime difficoltà. Il cambio modulo ha dato qualcosa di positivo, mettendo in fiducia molti giocatori."
Il nuovo calcio—
"La Fiorentina ora attacca con tanti uomini, è un gioco dispendioso, anche per la difesa alta. Questo pregiudica spesso i finali, con dei cali netti. Prima è arrivato il cambio fisico, poi la confidenza con il nuovo modo di giocare. Prima pensare di giocare 4-3-3 era strano, ora ci sono gli esterni. Harrison ci sta bene in questa Fiorentina. Molto dipenderà dai 3 centrocampisti, e dalla capacità di innescare gli attaccanti. Ci vogliono subito i punti per la classifica. Ora Vanoli può anche sperimentare, ma la base resta l'intensità"
© RIPRODUZIONE RISERVATA