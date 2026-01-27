Ferrara: “Ecco cosa prenderei dal Como. Giuseppe? Le missioni ti trasformano”

"Mi aspettavo la nomina di Giuseppe a presidente. Ho visto il discorso di ieri, e quello a New York. Tutti sono rimasti meravigliati della sua trasformazione. La perdita di un padre ti segna, non hai più nessuno sopra. Sono fiducioso, mi sembra che il suo sia l'approccio giusto. Le missioni ogni tanto trasformano gli uomini. Credo che la passione non gli manchi, e magari riuscirà ad essere più spesso a Firenze. Il Como ha un'idea di progetto, di calcio, un'identità, e questa cosa bisogna imitarla, aldilà di quali siano le scelte tecniche. La Fiorentina deve essere umile, visto il momento storico. Vorrei vedere una Fiorentina portata avanti con un'idea, con un vero progetto di calcio. Ora l'obiettivo è salvarsi, e non può dare la priorità alla Coppa Italia. Stasera giocheranno delle riserve o dei giovani, ma dai spazio a dei giocatori ed al loro orgoglio"