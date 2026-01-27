De Santis: “Dragusin complicato. Ranieri piace al Bologna, Frendrup costa caro”

Lorenzo De Santis analizza il mercato della Fiorentina: da Dragusin e Frendrup al futuro di Ranieri e Fazzini

Redazione VN 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 15:44)

Il procuratore Lorenzo De Santis è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulle manovre della Fiorentina in questa sessione di mercato. Tra possibili colpi in difesa, nomi per il centrocampo e le dinamiche legate alle cessioni, l'esperto di mercato ha tracciato la strada per il club viola.

Il nodo Dragusin e l'ombra del Bologna su Ranieri — Per il reparto arretrato, De Santis ha le idee chiare: serve concretezza. "Dragusin sarebbe un grandissimo colpo, ma il Tottenham vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo e questo rende la trattativa impervia". Un incastro che potrebbe dipendere anche dai movimenti in uscita: "Molto dipenderà dall'eventuale addio di Ranieri, che piace al Bologna in caso di partenza di Lucumì. Diogo Leite? Profilo interessante, ma preferirei un usato sicuro che conosca già la Serie A".

Il sogno Frendrup e le occasioni last-minute — A centrocampo la Fiorentina cerca muscoli e sostanza, ma il mercato degli investimenti pesanti sembra congelato. "Se potessi scegliere senza limiti di budget, punterei dritto su Frendrup del Genoa, ma è un'operazione costosa contro una diretta concorrente. Mangala e Martel? Bisognerà capire la formula, ma da venerdì le cose potrebbero cambiare". Secondo De Santis, la Fiorentina non sembra intenzionata a svenarsi subito, preferendo valutare le opportunità.

Fazzini e Nicolussi Caviglia ai saluti? — Infine, un passaggio sui calciatori che potrebbero lasciare Firenze per trovare più spazio: "Nicolussi Caviglia è ormai in uscita, e credo che anche per Fazzini si possa profilare una partenza. La Fiorentina ha acquistato diversi giocatori nella zona di campo dell'ex Empoli, che oggi non appare più così centrale nel progetto tecnico viola".