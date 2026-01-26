Gazzetta: “La Fiorentina ha scelto Diogo Leite, ma ecco chi era il preferito”

La Fiorentina ha quindi rialzato il pressing su Leite, pur consapevole della concorrenza di altri club. Il difensore è in scadenza di contratto e preferirebbe liberarsi a zero in estate per ottenere un ingaggio più alto, mentre l’Union Berlino sarebbe favorevole a monetizzare subito. L’operazione potrebbe chiudersi con una cifra contenuta, intorno ai 2-3 milioni, restando da trovare l’intesa con il giocatore. Mancino come Pablo Marí, alto 192 cm, con buona impostazione e oltre 100 presenze in Bundesliga, Leite rappresenta un’opzione di esperienza e affidabilità per la retroguardia viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
