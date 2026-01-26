Gazzetta: “La Fiorentina ha scelto Diogo Leite, ma ecco chi era il preferito”

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo in difesa nell’ultima settimana di mercato, per allungare le rotazioni e ritrovare solidità in un reparto dove le alternative scarseggiano. L’obiettivo è un difensore esperto, possibilmente mancino, capace di inserirsi rapidamente nei meccanismi viola. A confermarlo è stato Paolo Vanoli nel post partita contro il Cagliari: «La società lo sa, ci serve un difensore visto che abbiamo perso Pablo Mari». Proprio la sconfitta contro una diretta concorrente per la salvezza ha evidenziato le lacune di una rosa rinforzata in altri settori, ma non ancora in quello arretrato.

Il nome principale al momento è quello di Diogo Leite, profilo che rispecchia l’identikit tracciato da Paratici e Goretti. Il centrale portoghese, cresciuto nel Porto e attualmente all’Union Berlino, è da tempo nei radar viola: accostato già in estate, è tornato d’attualità nelle ultime settimane. Inizialmente il preferito era Diego Coppola, ex Verona ora al Brighton, ma l’inserimento del Paris FC, destinazione gradita al giocatore, ha complicato la pista, che al momento sembra raffreddatasi.