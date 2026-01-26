Brescianini c è. E funziona bene nel gioco e negli schemi della Fiorentina Tutto questo, sia chiaro, al netto del gol nella porta del Cagliari con il quale era riuscito a riaccendere la suggestione di poter rimediare il match con il Cagliari.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Brescianini c’è, Nazione: “Vuole prendersi un posto da titolare e non mollarlo”
La Nazione
Brescianini c’è, Nazione: “Vuole prendersi un posto da titolare e non mollarlo”
Nazione su Brescianini
Brescianini, dunque, è stato molto di più del semplice uomo-gol. Buona tecnica, attento ad occupare gli spazi, dinamico nel far girare la palla, l'ex Atalanta è un candidato forte a prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA