La Fiorentina valuta diversi nomi per la difesa. Non solo Diogo Leite, che sembra essere il primo obiettivo ma anche altri profili sondati da Paratici. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, piacciono sia Rugani che Gatti:
Gazzetta: “Contatto Fiorentina-Juventus per 2 difensori. La risposta di Spalletti”
Tanti nomi in difesa
Si guarda in Premier invece per Jaka Bijol, sloveno del Leeds che ha il vantaggio di conoscere già il campionato italiano (avendo giocato nell'Udinese). Bijol è un pallino di Paratici così come Radu Dragusin del Tottenham: la Roma si era messa in lista ma ora si è defilata, il procuratore del giocatore è sempre stato freddo sull'idea Fiorentina ma il club resta alla finestra. Resistono anche le candidature di Daniele Rugani e Federico Gatti: c'è stato un sondaggio con la Juventus che finora non ha portato a nulla, se non a una richiesta di informazioni dei bianconeri su Albert Gudmundsson, giocatore che la Fiorentina considera incedibile.
