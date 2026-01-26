TS: “Il Torino monitora Ranieri. La Fiorentina potrebbe abbassare le pretese”

Dopo i sei gol subiti dal Como, il Torino si sta muovendo per cercare un difensore. Petrachi sta dialogando per João Pedro Tchoca, difensore classe 2003 a cui è stato offerto un contratto fino al 2030. La decisione spetta al Corinthians che non sembrava nei giorni scorsi troppo orientato a privarsi del proprio gioiellino, tanto da averlo blindato a dicembre col prolungamento quinquennale.
Il Torino resta vigile per Luca Ranieri della Fiorentina
Inoltre la priorità del Torino sarebbe quella di trovare un centrale mancino, mentre Tchoca è destro. Per questo continua il monitoraggio di Luca Ranieri, tra coloro destinati a fare i bagagli a causa dello scarso impiego da parte di Vanoli. Date le sue caratteristiche sarebbe il rinforzo ideale per i granata e la Fiorentina potrebbe fare uno sconto sul prezzo arrivando a 5-6 milioni rispetto alla richiesta iniziale di 8. Su di lui c’è però anche la Lazio. Lo scrive Tuttosport.
