TS: “Il Torino monitora Ranieri. La Fiorentina potrebbe abbassare le pretese”

Dopo i sei gol subiti dal Como, il Torino si sta muovendo per cercare un difensore. Petrachi sta dialogando per João Pedro Tchoca, difensore classe 2003 a cui è stato offerto un contratto fino al 2030. La decisione spetta al Corinthians che non sembrava nei giorni scorsi troppo orientato a privarsi del proprio gioiellino, tanto da averlo blindato a dicembre col prolungamento quinquennale.