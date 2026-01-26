Giovanni Fabbian ha aperto in fretta un conto con la fortuna. Fortuna che gli ha girato le spalle un attimo dopo il suo debutto con la maglia della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fabbian subito sfortunato: il suo giudizio rimandato alla prossima gara
La Nazione
Fabbian subito sfortunato: il suo giudizio rimandato alla prossima gara
Nazione su Fabbian
Errore di movimento e palla al Cagliari per il 2-0. Bene (anzi, male) il primo giudizio vero su Fabbian slitta cosi alla prossima apparizione. Magari già domani in coppa.
Magari segnata da una delle intuizioni che a Bologna ricordano bene. Sicuramente non segnata dalla sfiga di sabato sera al Franchi. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA