La Nazione

Fabbian subito sfortunato: il suo giudizio rimandato alla prossima gara

Nazione su Fabbian
Redazione VN

Giovanni Fabbian ha aperto in fretta un conto con la fortuna. Fortuna che gli ha girato le spalle un attimo dopo il suo debutto con la maglia della Fiorentina.

Errore di movimento e palla al Cagliari per il 2-0. Bene (anzi, male) il primo giudizio vero su Fabbian slitta cosi alla prossima apparizione. Magari già domani in coppa.

Magari segnata da una delle intuizioni che a Bologna ricordano bene. Sicuramente non segnata dalla sfiga di sabato sera al Franchi. Lo scrive la Nazione.

