Non solo la difesa, CorSport: “Attacco e centrocampo, le mosse di Paratici”

Oggi si apre l’ultima settimana di calciomercato e lunedì prossimo alle 20 calerà il sipario sulle trattative. La Fiorentina deve chiudere almeno un innesto in difesa, cercando soprattutto un centrale mancino: resta vivo il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Un’eventuale partenza di Luca Ranieri renderebbe necessario un ulteriore acquisto, motivo per cui l’addio dell’ex capitano appare complicato, anche se il suo agente lo ha proposto a Torino e Lazio. I viola non intendono svendere e fissano il prezzo ad almeno 8 milioni.