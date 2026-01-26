Oggi si apre l’ultima settimana di calciomercato e lunedì prossimo alle 20 calerà il sipario sulle trattative. La Fiorentina deve chiudere almeno un innesto in difesa, cercando soprattutto un centrale mancino: resta vivo il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Un’eventuale partenza di Luca Ranieri renderebbe necessario un ulteriore acquisto, motivo per cui l’addio dell’ex capitano appare complicato, anche se il suo agente lo ha proposto a Torino e Lazio. I viola non intendono svendere e fissano il prezzo ad almeno 8 milioni.
Corriere dello Sport
Non solo la difesa, CorSport: “Attacco e centrocampo, le mosse di Paratici”
A centrocampo la situazione è altrettanto delicata. Hans Nicolussi Caviglia attende una nuova offerta del Cagliari dopo il rifiuto del Venezia a una proposta da 500 mila euro per il prestito oneroso più 4-5 milioni per il riscatto. Finché non troverà una sistemazione, il suo prestito alla Fiorentina non verrà interrotto e non è esclusa una sua permanenza a Firenze. In caso contrario, però, andrebbe sostituito in fretta, visto che insieme a Nicolò Fagioli è l’unico vertice basso di ruolo: giorni di riflessioni intense al Viola Park.
Possibili movimenti anche sugli esterni. Se Niccolò Fortini dovesse partire, non essendo centrale nel progetto di Vanoli, Parisi tornerebbe stabilmente al ruolo di terzino in alternanza con Gosens, rendendo necessario l’acquisto di un esterno offensivo destro. Tra i nomi da monitorare c’è Daniel Maldini, per il quale l’Atalanta chiede almeno 15 milioni, mentre la valutazione di Fortini parte da 15-20 milioni. In attacco, invece, non sono previsti nuovi centravanti: come ribadito da Vanoli, si punterà sulle soluzioni già presenti in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
