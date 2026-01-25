VN – Diogo Leite rimane nei radar: la posizione sul contratto e i due mercati

Viola News
La Fiorentina su Diogo Leite, ma l'intenzione del giocatore complica le cose
Nicolò Schira

La Fiorentina vuole rinforzare la propria difesa che in questa stagione si è rivelata fin troppo fragile e, vista la cessione di Pablo Marì e il futuro incerto di Ranieri, anche dal punto di vista numerico i viola hanno bisogno di innesti per la propria retrovia.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nei radar del club gigliato ci sarebbe sempre Diogo Leite; difensore centrale dell'Union Berlino classe 1999.  Il giocatore era già stato accostato alla Fiorentina in estate, e adesso il suo nome è tornato di moda al Viola Park.

L'operazione però non è così scontata, infatti, sembrerebbe che il giocatore preferisca lasciare la Germania in estate, quando lo potrà fare a parametro zero; senza aperture immediate da parte del giocatore rimane una pista complessa.

