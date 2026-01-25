VN – Nicolussi Caviglia, si raffredda la pista Cagliari. E ora?

Sembrava poter salutare Firenze dopo essere arrivato questa estate, infatti, su Nicolussi Caviglia era piombato il Cagliari. L'operazione sembrava ormai in discesa: prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato tra i 4,5 e i 5 milioni, da versare al Venezia, e per il giocatore un contratto di 4 anni in caso di riscatto.