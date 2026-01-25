Sembrava poter salutare Firenze dopo essere arrivato questa estate, infatti, su Nicolussi Caviglia era piombato il Cagliari. L'operazione sembrava ormai in discesa: prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato tra i 4,5 e i 5 milioni, da versare al Venezia, e per il giocatore un contratto di 4 anni in caso di riscatto.
VN – Nicolussi Caviglia, si raffredda la pista Cagliari. E ora?
Sembrava ormai ad un passo, ora invece si raffredda la pista che vedeva Nicolussi Caviglia in direzione Cagliari
Adesso però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la pista che vedeva Nicolussi Caviglia verso la Sardegna si è raffreddata e non sembra più essere così vicina alla chiusura. Adesso resta da capire se la Fiorentina deciderà di puntare su Nicolussi Caviglia fino a giugno o se continuerà a cercare soluzioni sul mercato.
