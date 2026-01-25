Nuova esondazione sul pianeta gigliato
esclusive
Fiorentina-Cagliari: i viola non evitano l’esondazione
Palestra il fiume che è straripato
Ha colpito nel profondo un popolo già in lutto
Sempre ripartito anche quando tutto sembrava ormai distrutto
Comuzzo l'argine che non ha retto
Gosens la manutenzione che nulla ha corretto
Brescianini il primo a spalare fango
Fagioli nell'emergenza ballerino di tango
Pongracic immobilizzato dalla disperazione
Piccoli nel tempo ha perso convinzione
Dodò tra i pochi a non buttarsi giù
Gudmundsson ha preso gli stivali e non si è fermato più
Un Mandragora agitato ha trasmesso ansia anche al figlio
De Gea al lavoro giorno e notte non ha mai battuto ciglio
Solomon e Fabbian volontari arrivati per aiutare
Un popolo che nel suo DNA ha quello di non mollare
Al lavoro con tenacia per tornare alla normalità
Sperando che tra due giorni il sogno di risplendere diventi realtà
