Fiorentina-Cagliari: i viola non evitano l’esondazione

Il nostro canonico commento in rima per la partita della Fiorentina
Lorenzo Mazzanti

Nuova esondazione sul pianeta gigliato

Palestra il fiume che è straripato

Ha colpito nel profondo un popolo già in lutto

Sempre ripartito anche quando tutto sembrava ormai distrutto

Comuzzo l'argine che non ha retto

Gosens la manutenzione che nulla ha corretto

Brescianini il primo a spalare fango

Fagioli nell'emergenza ballerino di tango

Pongracic immobilizzato dalla disperazione

Piccoli nel tempo ha perso convinzione

Dodò tra i pochi a non buttarsi giù

Gudmundsson ha preso gli stivali e non si è fermato più

Un Mandragora agitato ha trasmesso ansia anche al figlio

De Gea al lavoro giorno e notte non ha mai battuto ciglio

Solomon e Fabbian volontari arrivati per aiutare

Un popolo che nel suo DNA ha quello di non mollare

Al lavoro con tenacia per tornare alla normalità

Sperando che tra due giorni il sogno di risplendere diventi realtà

