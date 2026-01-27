Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Como: “La Coppa Italia è un obiettivo. La Fiorentina è avvisata”

news viola

Da Como: “La Coppa Italia è un obiettivo. La Fiorentina è avvisata”

cesc fabregas
Le parole di Alessio Lamanna, giornalista di CalcioComo.it, sulla situazione in casa dei lagunari in vista della Fiorentina
Redazione VN

Il giornalista di CalcioComo.it, Alessio Lamanna, ha parlato durante Il Pentasport di Radio Bruno della squadra lombarda in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina. Le sue parole:

Per il Como la Coppa Italia è un vero e proprio obiettivo. Fabregas lo disse in tempi non sospetti: già nella conferenza stampa ante-Sassuolo di qualche mese fa, il tecnico spagnolo aveva dichiarato che il Como vuole arrivare fino in fondo. Nello scorso turno contro i neroverdi, la squadra lariana, nonostante i cambi, ha vinto agilmente. Credo che lo stesso atteggiamento verrà mostrato anche questa sera. Molto dipenderà da quale Fiorentina scenderà in campo: se i viola penseranno soltanto al campionato non ci sarà storia, altrimenti potrà esserci partita.

Leggi anche
Fiorentina-Como, stasera ore 21.00: dove vederla in tv e streaming
Cecconi: “Mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina. Per due motivi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA