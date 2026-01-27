Da Como: “La Coppa Italia è un obiettivo. La Fiorentina è avvisata”

Il giornalista di CalcioComo.it, Alessio Lamanna, ha parlato durante Il Pentasport di Radio Bruno della squadra lombarda in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina. Le sue parole:
Per il Como la Coppa Italia è un vero e proprio obiettivo. Fabregas lo disse in tempi non sospetti: già nella conferenza stampa ante-Sassuolo di qualche mese fa, il tecnico spagnolo aveva dichiarato che il Como vuole arrivare fino in fondo. Nello scorso turno contro i neroverdi, la squadra lariana, nonostante i cambi, ha vinto agilmente. Credo che lo stesso atteggiamento verrà mostrato anche questa sera. Molto dipenderà da quale Fiorentina scenderà in campo: se i viola penseranno soltanto al campionato non ci sarà storia, altrimenti potrà esserci partita.
