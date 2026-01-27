Cecconi: “Mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina. Per due motivi”

"Chiaramente il pronostico non è favorevole alla Fiorentina. Il Como, che fece molto bene anche l'anno scorso, è cresciuto nel tempo, al contrario del Bologna. Il calcio del Como è il migliore della Serie A. Il Torino non ha giocato male sabato, soltanto che il Como era superiore. Sa accelerare e rallentare quando più serve. Sembra che la squadra ascolti per 90' cosa dice Cesc Fabregas, come se tutti sentissero sempre l'allenatore. Per la qualità del gioco, è una vera e propria eccezione in Serie A. Sono tutti giovani molto promettenti che seguono il tecnico sia in fase difensiva che offensiva. Tutti difendono, compresi i giocatori più bravi. La loro gestione del pallone è incredibile: quando li pressano verticalizzano subito, altrimenti tengono la palla e aspettano il momento giusto per attaccare."