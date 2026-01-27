Svolta storica in casa Fiorentina. Nella giornata di oggi, 27 gennaio 2026, l'assemblea dei soci della Società si è riunita per definire il nuovo assetto della governance viola. Giuseppe B. Commisso è stato nominato ufficialmente Presidente dell'ACF Fiorentina, succedendo al padre Rocco e portando avanti l'impegno della famiglia nel club.
news viola
UFFICIALE – Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina
Stephan e Ferrari restano al comando—
Oltre alla nomina del nuovo Presidente, il CdA ha confermato i pilastri del management che hanno guidato la società negli ultimi anni: Mark Stephan mantiene il ruolo di Chief Executive Officer (CEO), mentre Alessandro Ferrari viene confermato General Manager.
Il messaggio del Presidente—
Le prime parole di Giuseppe B. Commisso riflettono l'orgoglio e la responsabilità di questo nuovo incarico:
È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi
Giuseppe ha voluto sottolineare l'importanza della famiglia, annunciando l'ingresso della madre Catherine Commisso nel Consiglio di Amministrazione come membro effettivo. La Fiorentina, nel chiudere il proprio comunicato ha voluto sottolineare l'impegno futuro: "La Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale."
© RIPRODUZIONE RISERVATA