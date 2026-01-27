Nicolussi in uscita, ma domani: stasera in campo per l’ultima in viola

Hans Nicolussi Caviglia sarà a Firenze ancora per oggi. Non è un mistero che l'ex Juve sia con le valigie in mano, ma stasera dovrebbe essere regolarmente tra i convocati. Anzi, Vanoli potrebbe addirittura lanciarlo dal 1' per l'ultima volta, in cabina di regia, per la partita di stasera in Coppa Italia, Fiorentina-Como. Poi sarà risolto il prestito, quindi rientrerà formalmente al Venezia che detiene la proprietà del cartellino e poi sarà girato in prestito al Parma.