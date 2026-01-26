VN – Nicolussi Caviglia, game over. Rimane in Serie A, ma non al Cagliari

Domani si concluderà l'avventura fiorentina di Hans Nicolussi Caviglia che, arrivato in prestito con grandi speranze da parte dei viola, ha decisamente deluso andando via via perdendo sicurezza e minuti in campo.
Altre cessione per il centrocampo viola che termina il rapporto con il regista venuto dal Venezia
Ecco quindi che la Fiorentina lo rimanderà a Venezia dove però difficilmente potrebbe rimanere. Sfumata per lui da tempo l'opzione Cagliari, adesso la società più vicina al regista aostano è il Parma, che lo dovrebbe acquistare in prestito con obbligo a determinate condizioni.
