VN – Nzola, dopo il Pisa rimane in Serie A. Ecco la sua prossima destinazione

Dopo settimane di riflessioni e sondaggi, il futuro di M'Bala Nzola sembra finalmente aver preso una direzione precisa. L’attaccante angolano, che non è riuscito a trovare lo spazio e la continuità sperati neanche a Pisa, è ormai a un passo dal firmare con la sua nuova squadra.
Dopo la brutta parentesi al Pisa, M'Bala Nzola rimarrà in prestito in un club di Serie A. Ecco la sua prossima destinazione
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina e il Sassuolo sono in chiusura per il trasferimento della punta. Un’operazione lampo che ha subito un’accelerazione decisa nelle ultime ore, complice la volontà del club neroverde di rinforzare il proprio reparto offensivo.
L'intesa tra la Fiorentina e il Sassuolo è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto da esercitare entro il prossimo giugno.
