Non solo mercato in entrata, la Fiorentina deve pensare anche alle ultime cessioni. E in questo momento, il Sassuolo sembra un club molto interessato ai giocatori in uscita dal Viola Park.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Non solo Nzola: il Sassuolo ha chiesto un altro giocatore alla Fiorentina
calciomercato
Non solo Nzola: il Sassuolo ha chiesto un altro giocatore alla Fiorentina
Il Sassuolo bussa alle porte del Viola Park
Non solo Nzola,secondo quanto riportato da Sky Sport, Carnevali avrebbe messo gli occhi su Kouamè.
L'ex Genoa viene da un lungo infortunio e non rientra nel progetto di Fabio Paratici. In questo momento però, è l'unico attaccante a disposizione di Paolo Vanoli, oltre al solo Roberto Piccoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA