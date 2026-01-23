Yaser Asprilla non vestirà la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista colombiano Pipe Sierra, l’esterno offensivo è ormai molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray.
Fiorentina, niente Asprilla: l’esterno giocherà in Turchia
Niente Fiorentina per Asprilla
L’agente del calciatore, Jonathan Herrera, aveva avviato contatti anche con club di primo piano come Benfica, Ajax e Marsiglia. Nonostante l’interesse diffuso, è stata la società turca a muoversi con maggiore decisione.
Il Galatasaray ha infatti presentato al Girona l’offerta ritenuta più convincente: un’operazione basata su un prestito con opzione di riscatto, formula che ha permesso ai turchi di superare la concorrenza.
