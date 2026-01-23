Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Fiorentina, niente Asprilla: l’esterno giocherà in Turchia

calciomercato

Fiorentina, niente Asprilla: l’esterno giocherà in Turchia

Yaser Asprilla, Girona
Niente Fiorentina per Asprilla
Redazione VN

Yaser Asprilla non vestirà la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista colombiano Pipe Sierra, l’esterno offensivo è ormai molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray.

L’agente del calciatore, Jonathan Herrera, aveva avviato contatti anche con club di primo piano come Benfica, Ajax e Marsiglia. Nonostante l’interesse diffuso, è stata la società turca a muoversi con maggiore decisione.

Il Galatasaray ha infatti presentato al Girona l’offerta ritenuta più convincente: un’operazione basata su un prestito con opzione di riscatto, formula che ha permesso ai turchi di superare la concorrenza.

Leggi anche
Dalla Turchia: “Il Galatasaray vuole un big della Fiorentina di Paolo Vanoli”
Gazzetta: “Genoa, sondaggio per un esubero della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA