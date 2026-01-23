Gazzetta: “Genoa, sondaggio per un esubero della Fiorentina”

Il Genoa è una delle squadre più attive in questa sessione di mercato, in particolar modo sulla trequarti. Gli acquisti estivi, Stanciu, Carboni e Gronbaek, non hanno funzionato. Per questo De Rossi vorrebbe un giocatore in grado di giocare tra le linee. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Grifone avrebbe sondato il terreno per Sabiri della Fiorentina. Il marocchino è fuori dal progetto, e potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato.