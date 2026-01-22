Viola News
Ts: Sarri citofona di nuovo al Viola Park, ma per il mercato. Lazio su Ranieri

Le ultime sull'ex capitano gigliato
Redazione VN

C'è di nuovo Sarri ai cancelli del Viola Park. Metaforicamente parlando s'intende. Stavolta, però, la motivazione è relativa al mercato. Perché nelle ultime ore si è parlato della possibilità che Luca Ranieri lasci la Fiorentina a causa del poco minutaggio concesso nell'ultimo periodo.

Secondo quanto scrive Tuttosport, proprio la Lazio avrebbe chiesto informazioni per l'ormai ex capitano viola. Romagnoli è in uscita e proprio per questo Ranieri potrebbe rappresentare il profilo ideale per i biancocelesti. Situazione da monitorare.

