La Fiorentina, entro la fine del mercato di gennaio, dovrà sistemare la situazione che riguarda M'bala Nzola. L'attaccante viola è stato messo alla porta da Gilardino e dal Pisa e adesso è costretto a cercarsi una nuova squadra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle prossime ore ci saranno contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Quale squadra per Nzola? Un club di A in pole, contatti in giornata
esclusive
VN – Quale squadra per Nzola? Un club di A in pole, contatti in giornata
La Fiorentina cerca la soluzione migliore per Nzola
I neroverdi, che hanno ceduto Cheddira al Lecce, potrebbero optare per il prestito dell'attaccante. Defilate per adesso squadre come Lecce e Genoa.
Lo Spezia? Rimane ancora un opzione per Nzola, ma la Fiorentina non è intenzionata a pagare metà dell'ingaggio. Per questo motivo, per adesso, Sassuolo sembra la strada più fattibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA