VN – Quale squadra per Nzola? Un club di A in pole, contatti in giornata

La Fiorentina cerca la soluzione migliore per Nzola
Nicolò Schira

La Fiorentina, entro la fine del mercato di gennaio, dovrà sistemare la situazione che riguarda M'bala Nzola. L'attaccante viola è stato messo alla porta da Gilardino e dal Pisa e adesso è costretto a cercarsi una nuova squadra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle prossime ore ci saranno contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo.

I neroverdi, che hanno ceduto Cheddira al Lecce, potrebbero optare per il prestito dell'attaccante. Defilate per adesso squadre come Lecce e Genoa. 

Lo Spezia? Rimane ancora un opzione per Nzola, ma la Fiorentina non è intenzionata a pagare metà dell'ingaggio. Per questo motivo, per adesso, Sassuolo sembra la strada più fattibile.

