VN – Quale squadra per Nzola? Un club di A in pole, contatti in giornata

La Fiorentina, entro la fine del mercato di gennaio, dovrà sistemare la situazione che riguarda M'bala Nzola. L'attaccante viola è stato messo alla porta da Gilardino e dal Pisa e adesso è costretto a cercarsi una nuova squadra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle prossime ore ci saranno contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo.