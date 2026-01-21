Viola News
VN – Croci, occasione Primavera: Galloppa si affida al bomber 15enne

Dopo l’infortunio, Federico Croci si allena con la Primavera, confermando la fiducia del club e il suo ruolo da giovane talento offensivo.
Giada Di Stefano

Dopo mesi difficili e un inizio di stagione segnato dall’infortunio al gomito con la Nazionale, Federico Croci (il profilo tracciato da VN) torna a far parlare di sé. Nella giornata di oggi, l’attaccante classe 2010 si è allenato con la Primavera, un segnale forte e chiaro che conferma la fiducia del club nei confronti di uno dei prospetti offensivi più chiacchierati del settore giovanile.

Croci, che in questa stagione gioca da sotto età con i 2009, ha dimostrato carattere e personalità nel superare lo stop fisico che ne aveva rallentato la crescita. Qualità che non sono passate inosservate a mister Daniele Galloppa, chiamato a gestire una situazione d’emergenza in attacco. L’allenatore della Primavera, infatti, si è ritrovato temporaneamente senza il suo capocannoniere Riccardo Braschi, aggregato alla prima squadra.

La necessità di sostituire il numero 9 ha spinto Galloppa a fare una scelta tutt’altro che banale: invece di pescare tra i classe 2008 o 2009, ha deciso di affidarsi proprio a Federico Croci, il bomber di cui tanto si parla negli ambienti giovanili. Una decisione che sa di investitura e che racconta molto delle aspettative riposte nel giovane attaccante.

