Ranieri può lasciare la Fiorentina? L’agente: “Il mercato è in corso, vediamo”

Luca Ranieri ha perso la fascia di capitano della Fiorentina e anche il posto da titolare. Tanto che nelle ultime ore sono rimbalzate le voci circa una sua possibile partenza da Firenze, già a gennaio. Il suo procuratore Mario Giuffredi in una lunga intervista a Calcio Napoli 24 ha rilasciato una battuta anche su Ranieri: "C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede". Una frase sibillina che non sembra escludere alcuno scenario per il difensore classe '99.