Bardazzi: “La Fiorentina è rinata, Fabbian arriva con la fame”
Le parole di Leonardo Bardazzi ai microfoni del Pentasport
Quella di oggi è stata una giornata molto triste. Il funerale di oggi mi ha fatto un grande effetto, purtroppo alla Fiorentina siamo condannati a parlare di cose orribili. Mando un grande abbraccio alla famiglia.
Il mercato—
Fabbianmi piace molto. Attacca la porta, segna, è giovane e viene a Firenze con la fame di sfondare una volta per tutte nel calcio. Probabilmente gli stava un po' stretto il ruolo che gli aveva ritagliato Italiano. Mi sarei aspettato un giocatore più tattico, invece la Fiorentina sta puntando su gente di gamba che si butti negli spazi. La Fiorentina nell'ultimo mese è rinata e inserire giocatori come Brescianini, Fabbian e due esterni è sicuramente un valore aggiunto
Il modulo—
Ad ora non vedo la necessità del cambio modulo, sono i nuovi che devono inserirsi nello scacchiera. Domenica mi aspetto Solomon titolare visto anche l'infortunio di Parisi. Solomon è già qualche settimana che lavora con Vanoli mentre Harrison è appena arrivato. Per il resto mi aspetto gli stesso 10 visti a Bologna. Quando si parla di schemi o moduli ci scordiamo troppo facilmente di Fazzini, io aspetterei a farlo fuori. E' un giocatore in gamba, con la fame e che è venuto a Firenze volentieri.
