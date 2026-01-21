Casini: “Commisso era uno di noi, un tributo per lui è doveroso”

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli e attuale consigliere della Regione Toscana, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole dopo aver presenziato al funerale del presidente viola Rocco Commisso.
L'ex sindaco di Bagno a Ripoli ricorda Commisso: "Una sensazione di vuoto, con lui un'amicizia vera. Un tributo è doveroso"
La sensazione dopo la cerimonia è quella di un vuoto, la mancanza di una persona che rappresentava per me; un'amicizia vera. Un pensiero non può non andare a Joe, era il suo braccio destro e sapere che nel giro di poco tempo ci hanno lasciati entrambi è un grande dispiacere. I tifosi, come è normale che sia, nel corso degli anni hanno criticato ma adesso in cuor nostro dobbiamo vedere anche ciò che è stato fatto; sarà doveroso essere presenti in piazza lunedì per la funzione. Il suo è stato un impegno da mecenate; si è voluto dedicare ad una sua passione, per Firenze è stata una grande occasione e probabilmente poteva essere sfruttato meglio. Rocco era diventato uno di noi e un tributo è doveroso. Sia lui che Joe devono essere ringraziati per il lavoro che hanno svolto.
