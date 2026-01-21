Graziani: “Solomon deve avere più spazio. Mandragora dà sempre il suo apporto”

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per il filo diretto con gli ascoltatori. Il suo pensiero su alcuni temi caldi in casa viola:
Non so chi ha iniziato per primo, ma in un momento così difficile non ha alcuna logica mettersi a litigare in autostrada. Kean? Purtroppo devi farne a meno ogni tanto. Ma siamo meglio dell'anno scorso. E' chiaro se Dzeko non va e Piccoli va così non so se la Fiorentina è interessata a trovare un'altra punta. La Fiorentina con Kean poteva fare cassa. Lucca se lo prendi lo devi fare giocare con Kean, altrimenti non viene per fare l'alternativa.
Lista Uefa—
Presumo che tre li metteranno dentro. Adesso bisogna valutare attentamente, è un compito che spetta a Vanoli nel capire chi è sacrificabile nella rosa attuale. Sono un valore aggiunto i nuovi e sono funzionali. Spero che a Solomon venga dato più spazio.
Il momento positivo—
Mi aspetto di dare continuità al momento molto positivo. Mi auguro di vincere contro il Cagliari perché metteresti a posto una classifica deficitaria. Io dopo 14 partite continuavo a dire che prima o poi la Fiorentina poteva venirne fuori perché ci sono le qualità. Adesso si sono sbloccati dal punto di vista psicologico, hanno autostima. La Fiorentina sta facendo la Fiorentina.
Mandragora—
Sta giocando così bene in quel ruolo. Mi interessa che continui a giocare così, non che faccia quantità. E' uno dei pochi che hanno comunque dato il loro apporto, anche in fatto di gol.
