Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Solomon deve avere più spazio. Mandragora dà sempre il suo apporto”

news viola

Graziani: “Solomon deve avere più spazio. Mandragora dà sempre il suo apporto”

Ciccio Graziani
Ciccio Graziani sul momento della Fiorentina
Redazione VN

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per il filo diretto con gli ascoltatori. Il suo pensiero su alcuni temi caldi in casa viola:

Non so chi ha iniziato per primo, ma in un momento così difficile non ha alcuna logica mettersi a litigare in autostrada. Kean? Purtroppo devi farne a meno ogni tanto. Ma siamo meglio dell'anno scorso. E' chiaro se Dzeko non va e Piccoli va così non so se la Fiorentina è interessata a trovare un'altra punta. La Fiorentina con Kean poteva fare cassa. Lucca se lo prendi lo devi fare giocare con Kean, altrimenti non viene per fare l'alternativa.

Lista Uefa

—  

Presumo che tre li metteranno dentro. Adesso bisogna valutare attentamente, è un compito che spetta a Vanoli nel capire chi è sacrificabile nella rosa attuale. Sono un valore aggiunto i nuovi e sono funzionali. Spero che a Solomon venga dato più spazio.

Il momento positivo

—  

Mi aspetto di dare continuità al momento molto positivo. Mi auguro di vincere contro il Cagliari perché metteresti a posto una classifica deficitaria. Io dopo 14 partite continuavo a dire che prima o poi la Fiorentina poteva venirne fuori perché ci sono le qualità. Adesso si sono sbloccati dal punto di vista psicologico, hanno autostima. La Fiorentina sta facendo la Fiorentina.

Mandragora

—  

Sta giocando così bene in quel ruolo. Mi interessa che continui a giocare così, non che faccia quantità. E' uno dei pochi che hanno comunque dato il loro apporto, anche in fatto di gol.

Leggi anche
Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina”
Casini: “Un aneddoto su Commisso. Futuro? La Fiorentina è in buone mani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA