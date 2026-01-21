Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina”

news viola

Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina”

Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina” - immagine 1
Le parole dell'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, sul mercato della Fiorentina: da Fabbian al centrale atteso
Redazione VN

L'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

Fabbian è un innesto funzionale per la Fiorentina, visto che Vanoli ha cambiato modulo. Lo immagino in mezzo al campo insieme a Fagioli e Brescianini. Lui è un box to box, capace di inserirsi molto bene. Sohm, invece, fa il percorso inverno, andando a Bologna. Alla Fiorentina non ha funzionato. Mi sembra una scelta fatta anche in virtù dell'arrivo di Paratici, come una sconfessione di quanto fatto sul mercato la scorsa estate.

Sulla difesa

—  

Mi piacerebbe Coppola del Brighton. Sarebbe anche un colpo di prospettiva. Anche se va considerato dove si trova la Fiorentina oggi, ossia in lotta per non retrocedere. Io penserei più a prendere giocatori funzionali, pronti. Coppoli è un ottimo giocatore, ma acerbo rispetto ai vari De Vrij, Bijol o Diogo Leite. Ti serve un difensore d'esperienza. Niakatè? Gioca a tre nel Braga, come terzo di sinistra. Non lo vedrei funzionale al momento dei viola. Eviterei anche giocatori che arrivano da infortuni, come Becao.

LEGGI ANCHE

Su Ranieri

—  

Non me ne priverei di uno come lui. Ha fatto la gavetta alla Fiorentina. Ha esperienza ed è affidabile. Può fare più ruoli. Anche se sta attraversando un momento difficile non me ne disferei.

Leggi anche
Casini: “Un aneddoto su Commisso. Futuro? La Fiorentina è in buone mani”
Da Cagliari: “Fiorentina favorita, ma occhio al ritorno emotivo. De Gea? Vi dico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA