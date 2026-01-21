L'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina”
news viola
Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina”
Le parole dell'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, sul mercato della Fiorentina: da Fabbian al centrale atteso
Fabbian è un innesto funzionale per la Fiorentina, visto che Vanoli ha cambiato modulo. Lo immagino in mezzo al campo insieme a Fagioli e Brescianini. Lui è un box to box, capace di inserirsi molto bene. Sohm, invece, fa il percorso inverno, andando a Bologna. Alla Fiorentina non ha funzionato. Mi sembra una scelta fatta anche in virtù dell'arrivo di Paratici, come una sconfessione di quanto fatto sul mercato la scorsa estate.
Sulla difesa—
Mi piacerebbe Coppola del Brighton. Sarebbe anche un colpo di prospettiva. Anche se va considerato dove si trova la Fiorentina oggi, ossia in lotta per non retrocedere. Io penserei più a prendere giocatori funzionali, pronti. Coppoli è un ottimo giocatore, ma acerbo rispetto ai vari De Vrij, Bijol o Diogo Leite. Ti serve un difensore d'esperienza. Niakatè? Gioca a tre nel Braga, come terzo di sinistra. Non lo vedrei funzionale al momento dei viola. Eviterei anche giocatori che arrivano da infortuni, come Becao.
LEGGI ANCHE
Su Ranieri—
Non me ne priverei di uno come lui. Ha fatto la gavetta alla Fiorentina. Ha esperienza ed è affidabile. Può fare più ruoli. Anche se sta attraversando un momento difficile non me ne disferei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA