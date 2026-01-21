Casini: “Un aneddoto su Commisso. Futuro? La Fiorentina è in buone mani”

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli e attuale consigliere regionale, al Pentasport di Radio Bruno ha parlato da News York dell'ultimo saluto a Rocco Commisso:
Nei giorni scorsi ho parlato con Catherine. Abbiamo perso una persona importante per Firenze e la Fiorentina. Un imprenditore importante che dietro a una scorza dura nascondeva una grande umanità. A lui e Joe ho visto fare cose significative, con umiltà. Ha fatto gesti di generosità fuori dai riflettori. Mi sono sentito in dovere di venire a New York nel giro di 48 ore.
Ce ne sono tantissimi. Mi organizzarono un compleanno a sorpresa con un pranzo. Erano venuti a saperlo e il Presidente suonò Happy Birthday al pianoforte. Ma la cosa che più mi ha colpito è stata la stretta di mano che mi hanno dato quando presentai il Viola Park. Loro si sono fidati di me e questo mi ha impegnato e mi ha fatto capire quale è stato il succo della vita di Commisso: avere fiuto e capire le persone. Non sono mai mancati gli incoraggiamenti da parte sua.
Il futuro lo deciderà la Mediacom. Ma la Fiorentina di Commisso è cresciuta, siamo partiti nel 2019 salvandoci all'ultima giornata. I primi anni sono stati complessi, il covid ha condizionato il calciomercato. Poi ci ha portato stabilmente in Europa. Questa stagione anche se partita male non è conclusa. La Fiorentina è nelle mani di Mediacom, una società che fattura miliardi di dollari. Ha un potenziale enorme. Poi il futuro si vedrà, ci vuole anche passione
