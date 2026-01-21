Biasin: “Fabbian utile, ma deve migliorare una cosa. Italiano? Capisco il fastidio”

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dell'arrivo del centrocampista Giovanni Fabbian dal Bologna:
E' un ragazzo che per tanto tempo è stato in ottica Inter anche quando è stato venduto al Bologna. E' un centrocampista con tanti gol nelle gambe e una capacità d'inserimento notevole. In questa stagione ha avuto meno spazio. La Fiorentina ha fatto un buon inserimento perché ha caratteristiche che mancano alla viola. Mandragora sta iper-performando. Fabbian potrà dando una grande mano. Deve riuscire a migliorare la continuità che passa anche da una crescita in fase difensiva. Nel calcio moderno il centrocampista non può guardare solo davanti e questa cosa è indispensabile se vuoi guadagnare una maglia da titolare.
Da un punto di vista dell'impiego l'anno scorso ha avuto più spazio. Quest'anno l'abbiamo visto meno. Ma un allenatore ragiona sull'insieme, non vuol dire che l'abbia accantonato. Posso capire il fastidio che prova Italiano. Le scelte di Sartori sono sempre illuminate, quindi se l'ha fatto sanno che hanno altre carte da offrire al tecnico.
