Benedetto Ferrara, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Ferrara: “Mercato intrigante, arriverà il momento dei nuovi. Vanoli? Vi dico”
Sono cambiate molte cose, la squadra ha trovato i suoi piedi migliori e fluidità di gioco: sta uscendo dal buio. Fagioli finalmente ci sta facendo vedere chi era. La partita di Bologna è stata dominante, adesso i visi dei giocatori sono cambiati. Il mercato è intrigante: gli esterni offensivi danno più brillantezza, il centrocampo che ha sofferto e si è indebolito nel mercato estivo ha trovato Brescianini e Fabbian che sono giocatori di piede e fisici. Le partenze non hanno dato troppo dolore, giocatori che non si sono mai espressi a Firenze.
Vanoli—
Va dato atto a Vanoli per questo cambio: Comuzzo si è ritrovato. Il suo compito ora è di assemblare questo gruppo con i nuovi. L'inserimento graduale è intelligente, c'è da lavorare sugli schemi e far conoscere i movimenti dei compagni. E' giusto che le novità debbano rispettare dei ruoli. Ranieri sta uscendo dai radar e ha perso la fascia da capitano, ma sono cose che fanno parte del progetto. Vanoli sta facendo un gran lavoro, quando parla non promuovere sé stesso ma è a disposizione della squadra e della società. Non è arrivato in una situazione facile, ha messo a rischio la sua carriera.
Trasferte vietate—
Siamo in un momento storico in cui i decreti di sicurezza arrivano molto spesso. In questo caso si è dato un segnale molto fortee strutturalmente sbagliato. Certe decisioni vengono prese per deterrenza, è un messaggio ingiusto. La maggioranza, il tifoso per bene, ha diritto di seguire la squadra. Ai violenti, che sono pochi ma esistono, quanto interessa il fatto che altri tifosi paghino il prezzo delle loro azioni? Gli ultras vivono con codici loro, esistono queste prove di forza, non mi riferisco solo a quello che è successo tra tifosi della Fiorentina e Roma.
