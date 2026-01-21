Giovanni Galli, ex portiere viola, ha parlato a News.Superscommesse.it della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “La Fiorentina si sarebbe salvata anche senza innesti a gennaio”
news viola
Galli: “La Fiorentina si sarebbe salvata anche senza innesti a gennaio”
Le parole dell'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, sulla situazione in casa viola e i nuovi innesti arrivati a gennaio
Per quanto successo bisogna fare autocritica, non c'è un solo colpevole. Sono stati cinque mesi disgraziati per tutta una serie di motivi. Adesso, la fortuna sembra girare anche dalla parte dei viola. Quello che serve ora è un difensore centrale. Con le partenze di Viti e Pablo Marì numericamente manca qualcosa. Il risultato della permanenza in Serie A credo che sia quasi scontato e naturale. A mio parere, la squadra si sarebbe salvata anche se non fosse arrivato alcun innesto. Già da settembre la Fiorentina aveva una rosa di tutto rispetto. Acquisti come Brescianini e Fabbian non possono che dare un contributo importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA