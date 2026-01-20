Toni: “Commisso amava la Fiorentina. Ai fondi americani non frega nulla del calcio”

Per quanto riguarda lo stadio, Commisso ha fatto tutto il possibile per completarlo in tempo per il centenario. Avrebbe voluto realizzarlo da zero, ed è impressionante se ci pensi. Alla fine non si sono trovati d’accordo. Commisso investiva soldi, ma in modo mirato. Voleva lasciare un segno importante nella storia della Fiorentina, e spesso ci si rende conto del valore di certe persone solo quando non ci sono più. Commisso era pronto a mettere denaro di tasca propria. La sua famiglia, che spero continui a guidare la società, lo faceva anche per passione e amore per il club. Oggi invece arrivano fondi che guardano poco al calcio e impongono solo la loro logica: o si fa così o si fa così