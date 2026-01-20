Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Toni: “Commisso amava la Fiorentina. Ai fondi americani non frega nulla del calcio”

news viola

Toni: “Commisso amava la Fiorentina. Ai fondi americani non frega nulla del calcio”

Toni: “Commisso amava la Fiorentina. Ai fondi americani non frega nulla del calcio” - immagine 1
"La sua famiglia, che spero continui a guidare la società, lo faceva anche per passione e amore per il club. Oggi invece arrivano fondi che guardano poco al calcio e impongono solo la loro logica: o si fa così o si fa così"
Redazione VN

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina. ha parlato della scomparsa di Rocco Commisso. Ecco le sue parole al podcast Aura Sport:

Per quanto riguarda lo stadio, Commisso ha fatto tutto il possibile per completarlo in tempo per il centenario. Avrebbe voluto realizzarlo da zero, ed è impressionante se ci pensi. Alla fine non si sono trovati d’accordo. Commisso investiva soldi, ma in modo mirato. Voleva lasciare un segno importante nella storia della Fiorentina, e spesso ci si rende conto del valore di certe persone solo quando non ci sono più. Commisso era pronto a mettere denaro di tasca propria. La sua famiglia, che spero continui a guidare la società, lo faceva anche per passione e amore per il club. Oggi invece arrivano fondi che guardano poco al calcio e impongono solo la loro logica: o si fa così o si fa così

Leggi anche
Ferrara: “Stop alle trasferte? Che tristezza. Adesso chiedete scusa a Firenze”
Caressa: “Fagioli a volte in campo si pettina troppo, appare un po’ distratto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA