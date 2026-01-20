Benedetto Ferrara ha commentato le ultime vicende in casa Fiorentina. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:
Ferrara: “Stop alle trasferte? Che tristezza. Adesso chiedete scusa a Firenze”
Stop tifosi? Già per seguire il calcio oggi bisognerebbe pagarle le persone, adesso è sempre più complesso. Io trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo così alto per quello che fanno solo alcune persone. Chi fa queste cose è consapevole dei rischi che corrono. Ma cosa c'entrano le persone che amano la Fiorentina? Capisco sia una punizione dura, ma chi va a fare queste cose deve avere in testa così va a colpire altri tifosi. Loro devono chiedere scusa agli altri tifosi. Questo mercato della Fiorentina mi ricorda molto l'estate delle Pernici. Quando a Montella fu costruita tutta un'altra squadra.
