Marinozzi su Parisi: “Si sta dando da fare, ma serve qualcosa in più”

Vanoli ha individuato la direzione corretta e, insieme al suo staff, ha svolto un lavoro davvero eccellente. Anche dal punto di vista atletico la Fiorentina ora appare in grande condizione. Contro il Bologna, Dodô è stato protagonista di una prestazione di altissimo livello, prendendosi completamente quella fascia. In questo momento penso che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per avviarsi verso la salvezza. Molto dipenderà anche dal mercato: stanno arrivando diversi rinforzi che stanno modificando l’assetto dell’undici titolare, aggiungendo qualità soprattutto sulla corsia destra, dove Parisi si sta dando da fare. Tuttavia, credo che in quella zona serva ancora qualcosa in più per dare maggiore spinta offensiva insieme a Dodô