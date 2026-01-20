Marchini: “Kean? Se lo metti nella Fiorentina di Bologna, altro che problema”

Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, ha parlato a Radio Bruno:
Al di là delle metafore sulla luce, credo che la Fiorentina abbia dato segnali di presenza, crescita e personalità, quelli che pensiamo corrispondano al reale valore di questa squadra, che ha sì dei difetti ma non gravi come si erano visti. Kean? Se lo metti in una Fiorentina con tanti problemi, è chiaro che è un problema; se invece lo metti in una squadra come quella di Bologna, sono convinto che sia tutt'altro. Quello che mi incoraggia è che a Bologna la Fiorentina ha giocato, andava a prendere gli avversari nella loro metà campo. Questo è anche sinonimo di una fiducia ritrovata.
