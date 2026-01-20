Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Kean? Se lo metti nella Fiorentina di Bologna, altro che problema”

news viola

Marchini: “Kean? Se lo metti nella Fiorentina di Bologna, altro che problema”

Marchini
L'intervento in diretta radio
Redazione VN

Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, ha parlato a Radio Bruno:

Al di là delle metafore sulla luce, credo che la Fiorentina abbia dato segnali di presenza, crescita e personalità, quelli che pensiamo corrispondano al reale valore di questa squadra, che ha sì dei difetti ma non gravi come si erano visti. Kean? Se lo metti in una Fiorentina con tanti problemi, è chiaro che è un problema; se invece lo metti in una squadra come quella di Bologna, sono convinto che sia tutt'altro. Quello che mi incoraggia è che a Bologna la Fiorentina ha giocato, andava a prendere gli avversari nella loro metà campo. Questo è anche sinonimo di una fiducia ritrovata.

Leggi anche
Sabatini: “Pradè ha lavorato bene, meriterebbe più rispetto da Firenze”
Orlando: “Vanoli non punta su Fazzini, ma io ci penserei bene prima di cederlo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA